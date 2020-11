`வெளியே வந்து வாக்களியுங்கள்!’ - தேர்தல் முடிந்து ஒரு வாரம் கழித்து அழைத்த எரிக் ட்ரம்ப்

Also read:

நேற்று, எரிக் ட்ரம்ப்பின் அதிகாரபூர்வ ட்விட்டர் பக்கத்தில் பகிரப்பட்ட ட்வீட் ஒன்று, பகிரப்பட்ட சில மணி நேரத்துக்குள் நீக்கப்பட்டது. Minnesota `get out and vote’ என்ற எரிக் ட்ரம்ப்பின் ட்வீட் மின்னிசோட்டாவிலுள்ள மக்களை `வீட்டைவிட்டு வெளியேவந்து வாக்களிக்க’த் தூண்டும்விதத்தில் பதிவிடப்பட்டிருந்தது. அமெரிக்கத் தேர்தல் முடிவடைந்து ஒரு வாரம் கழித்து, ஜோ பைடன் பெரும்பான்மைக்குத் தேவையான இடங்களைக் கைப்பற்றிய நிலையில் அமெரிக்கத் தேர்தலில் வாக்களியுங்கள் என்ற எரிக் ட்ரம்ப்பின் ட்வீட், சில நிமிடங்களில் நீக்கப்பட்டாலும், நெட்டிசன்களால் கவனிக்கப்பட்டு விவாதப் பொருளாகியிருக்கிறது.