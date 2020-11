`ஃபோர் சீசன்ஸில் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு’ - குழப்பிய ட்ரம்ப்... வறுத்தெடுக்கும் நெட்டிசன்கள்

கடந்த நவம்பர் 7-ம் தேதி, அமெரிக்க ஊடகங்கள், தேர்தல் களத்தில் ஜோ பைடன் வெற்றி பெற்றிருப்பதாக செய்தி வெளியிட தொடங்கிய சில மணிநேரத்திற்கு முன்பு, அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப், தன் தரப்பு வழக்கறிஞர்களின் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு, பிலடெல்பியாவியின் "ஃபோர் சீசன்ஸ்" யில் நடைபெறும் (Lawyer press conference” at the Four Seasons in Philadelphia) என தன் ட்விட்டர் பக்கத்தில் ட்வீட் செய்திருந்தார். அவரது ட்வீட் , பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு எங்கு நடைபெறும் என்பது குறித்து பல்வேறு குழப்பங்களை உருவாக்கியது.

"பிலடெல்பியாவின் ஃபோர் சீசன்ஸ் யில் வழக்கறிஞர்கள் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு : காலை : 11 மணி" என்று டொனால்ட் ட்ரம்ப் பதிவிட்ட ட்வீட், முதலில், நகரத்தின் நான்கு நட்சத்திர ஹோட்டலான `ஃபோர் சீசன்ஸ்'யை குறிப்பிடுவதாக பலரும் நினைத்தனர். ஆனால், சில மணிநேரத்தில் அந்த ட்வீட், ட்வீட்டர் பக்கத்திலிருந்து நீக்கப்பட்டது.