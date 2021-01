அமெரிக்கா: கமலா ஹாரிஸ், செலினா கவுண்டர், விவேக் மூர்த்தி..! -ஜோ பைடன் அரசில் இந்தியர்கள்

வெள்ளை மாளிகை பட்ஜெட் மற்றும் அலுவலக மேலாண்மை பிரிவின் இயக்குநராக (Director of the Office of Management and Budget-OMB), இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த நீரா டாண்டன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

வனிதா குப்தா

அமெரிக்காவின் இணை அட்டர்னி ஜெனரலாக அமெரிக்கவாழ் இந்தியரான வனிதா குப்தா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.