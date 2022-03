தென்கொரியாவின் புதிய அதிபரானார் யூன் சுக் யூல்; யார் இவர்... எதிர்கொள்ளப்போகும் சாவல்கள் என்னென்ன?!

தென் கொரியா வரலாறு

இரண்டாம் உலகப் போரின் போது ஜப்பானின் காலனி ஆதிக்கத்தில் இருந்த கொரியா, போரின் முடிவில் ஜப்பான் அமெரிக்காவிடம் சரணடைந்தபோது, கொரியாவும் அமெரிக்கா வசம் சென்றது. அப்போது கொரியாவிற்கு சுதந்திரம் வழங்குவதாக அறிவித்த அமெரிக்கா, அவர்கள் தன்னாட்சியை நிறுவும் வரையில் வடகொரியாவை சோவியத் மற்றும் சீனாவும், தென் கொரியாவை அமெரிக்காவும் பார்த்துக் கொள்ளவதாக ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டது.

ஆனால், இரு பிரதேசங்களும் வெவ்வேறு சித்தாந்தம் மற்றும் கருத்துகளை கொண்டிருந்ததால், இரண்டையும் இணைப்பது என்பது கடுமையான பணியாக இருந்தது. பின்னர் 1948-ல் இரு கட்சிகள் கொரியாவில் உருவெடுத்தன. ஒன்று, கம்யூனிச கருத்துகளைக் கொண்ட Democratic People's Republic of Korea, மற்றொன்று அமெரிக்க சித்தாந்தத்தை ஆதரிக்கும் First Republic of Korea. அதன் பின்னர், தேர்தல் நடந்ததில் First Republic of Korea வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைத்தது. தொடர்ந்து, சோவியத் வடகொரியாவிலிருந்து விலகியது. சிங்கமன் ரீ ( Syngman Rhee) முதல் கொரிய அதிபராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். வடகொரியாவிலிருந்து சோவியத் தன்னை விலக்கிக் கொண்டாலும், தென்கொரியாவிலிருந்து அமெரிக்கா முழுமையாக விலகிக்கொள்ளவில்லை. மேலும் அப்போதைய கொரிய அதிபர் ரீ அமெரிக்காவின் கைப்பாவையாக இருந்தார் எனும் குற்றச்சாட்டும் இருந்தது. ரீ ஒரு சர்வாதிகார ஆட்சியை கொரியாவில் நிறுவ நினைத்தார். அரசாங்கத்திற்கு எதிராக செயல்படுவோருக்கு தண்டனைகள் கடுமையாக இருந்தன.