`ஆண், பெண்.. நீதிபதியை பாலின நடுநிலையுடன் `சார்’ என அழைக்கலாம்’- குஜராத் உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி

மேலும், மூத்த வழக்கறிஞர் மிஹிர் தாகூர் அவர்கள், `Her Ladyship' என்பது சரியான வார்த்தை அல்ல என்றும், 'My Lady' என்பதே சரி என்றும் தெரிவித்தார். ஆனால், தலைமை நீதிபதி சோனியா கோகணி, ``பல சமயங்களில், பொது உட்பிரிவுகள் சட்டத்தில், அவன்/ அவள் (He / She) என்பது உள்ளடக்கியதாகக் கூறிக்கொள்கிறோம்; சில நேரங்களில் அவள், அவனை உள்ளடயக்கியதாகவும் கூட இருக்கிறது. அது `சார்' என்றோ அல்லது `மேடம்' என்றோ இருக்கும் என்று நாம் நம்பிக் கொள்கிறோம், அது `சார்' ஆக இருக்க வேண்டும். `மை லார்ட்' அல்லது 'யுவர் ஆனர்' என்பதை விட, அதுவே சரியான வழி. எனவே, அது பாலின நடுநிலையாக இருக்கட்டும்” எனக் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.