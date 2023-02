சில தீர்ப்புகள், சில எண்ணங்கள் - 10 - மாதவிடாயும் மகப்பேறும் பெண்களின் வளர்ச்சியை முடக்கலாமா?

`கர்ப்பமானதும் மருத்துவர் சொன்னதன் பேரில் நான் முழு ஓய்வில் இருக்க அறிவுறுத்தப்பட்டேன். வருகைப் பதிவேட்டில் நாள்கள் குறைந்ததற்கு அதுதான் காரணம். இந்தக் காரணத்தை ஏற்றுக்கொண்டு என்னை அடுத்த வருடப் படிப்பைத் தொடர அனுமதிக்க வேண்டும்’ என்று அந்தப் பெண் மனு கொடுத்திருந்தார்.



ஏற்கெனவே முந்தைய அத்தியாயத்தில் நான் `சீடா' பற்றிக் குறிப்பிட்டிருந்தது நினைவிருக்கலாம். பெண்களுக்கு எதிரான சமூக, அரசியலமைப்புகளில் உள்ள பாகுபாட்டை நீக்கி, பாலின சமத்துவத்தோடு அவர்களை எல்லா தளங்களிலும் பங்கேற்கச் செய்வதற் கான மாநாடுதான் `சீடா' (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women- CEDAW). ஐக்கிய நாடுகளின் பொதுச் சபையால் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட சர்வதேச மாநாடான இதில் இந்தியாவும் கையெழுத்திட்டிருக்கிறது. ஆனால் இதை நடைமுறைப்படுத்தும் சாத்தியங்கள் நிஜத்தில் பெண்களுக்கு அவ்வளவு எளிதாக இருப்பதில்லை.



மாதவிடாயையும் மகப்பேற்றையும் பெண்கள்தானே எதிர்கொள்கிறார்கள்... அவற்றால் பெண்கள் எதிர்கொள்கிற பாதிப்புகளையும் மனதில் வைத்துதானே அவர்களது பங்களிப்புக்குத் துணை நிற்க முடியும்? மகப்பேறு காலம் என்பது ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும். சிலரால் பிரசவ தேதி வரைகூட சாதாரணமாக இயங்க முடியலாம். இன்னும் சிலருக்கு கர்ப்பம் உறுதி யானதுமே கர்ப்பப்பை பலவீனம் காரணமாக ஓய்வில் இருக்க அறிவுறுத்தப்படலாம். இந்தப் பெண் விஷயத்தில் கர்ப்ப காலத்தின் காரணமாக கல்லூரிக்கு வர இயலாமல் போனதால், வருகை நாள்கள் போதுமானதாக இல்லை என்றும், அத னால் அடுத்த வருடத்துக்கு அனுப்ப முடியாது என்றும் சொன்னது எந்த வகையில் நியாயம்? அந்தப் பெண், அடுத்த வருடப் படிப்பைத் தொடர, சிறப்பாகப் படித்திருக்க வேண்டும் என்பதில் எனக்கு மாற்றுக் கருத்தில்லை. ஆனால், வருகை நாள்கள் குறைந்ததைக் காரணம் காட்டியதை மட்டுமே சரியில்லை என சுட்டிக் காட்டினேன்.



இந்த வழக்கு நடந்த சில நாள்களில் இதே போல இன்னொரு வழக்கு... அதை விசாரித்த இன்னொரு நீதிபதி, என் தீர்ப்புக்கு நேரெதி ராகத் தீர்ப்பளித்திருந்தார். ‘விதிமுறைகள் சொல்லும்படிதான் கேட்க வேண்டும். வருகைப் பதிவேட்டில் நாள்கள் குறைந்தால் அதை எந்தக் காரணத்தாலும் நியாயப்படுத்த முடியாது’ என்று தீர்ப்பளித்திருந்தார். அதை அந்த நீதிபதி என்னிடமும் பகிர்ந்துகொண்டார்.



அந்த நீதிபதி தீர்ப்பளித்த அந்த வழக்கில் நீதி கிடைக்காத காரணத்தால் அந்தப் பெண் இன்னொரு வழக்கு தொடர்ந்தார். ‘இது எனக்காகத் தொடர்ந்த வழக்கு அல்ல. எனக்கு நீதி கிடைக்கவில்லை, என்னால் படிப்பைத் தொடர முடியவில்லை. ஆனால் இந்த வழக்கு என்னைப் போன்ற பல பெண்களுக்காகத் தொடரப்பட்டது. வருகை நாள்கள் குறித்த இந்த விதிமுறை தளர்த்தப்பட வேண்டும்’ என்று அதில் குறிப்பிட்டிருந்தார். நான் விசாரித்த வழக்கில் அளித்த தீர்ப்புதான் சரி என முடிவுசெய்யப்பட்டு, அதன் அடிப்படை யில் இந்த வழக்கிலும் தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது.



பெண்கள் ஆண்களுக்கு இணையாக எல்லா வேலைகளையும் செய்ய முடியும். அறி விலும் ஆற்றலிலும் பெண்கள் சளைத்தவர்கள் அல்லர். ஆனால் மாதவிடாய், மகப்பேறு எனப் பெண்கள் மட்டுமே எதிர்கொள்ளும் விஷயங்கள் அவர்களது சாதனைக்குத் தடை யாக அமைவதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. அரசியலமைப்புச் சட்டம் வலியுறுத்தும் சம உரிமை, நீதி போன்றவை இந்த விஷயங்களில் அடிபட்டுப் போகின்றனவே...