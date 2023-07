அமலாக்கத்துறை Vs செந்தில் பாலாஜி; இரு தரப்பின் டார்கெட் என்ன? - வாதங்களும், வழக்கு செல்லும் பாதையும்

இதற்கு அப்படியே நேர்மாறாக, அமலாக்கத்துறை தரப்பில் முன்வைக்கப்படும் வாதங்கள் என்னவென்றால், `செந்தில் பாலாஜி தரப்பு கூறுவது போன்று எங்களுக்கு குற்ற ஆவண நடைமுறைச் சட்டம் பொருந்தாது. எங்களுக்கு பி.எம்.எல்.ஏ (பண மோசடி தடுப்புச் சட்டம் ) எனப்படும் சிறப்புச் சட்டம் மட்டுமே பொருந்தும்.’ சிறப்பு சட்டத்தின்படி கைது செய்யப்படுபவருக்கு கைதுக்கான காரணத்தை உடனே தெரிவிக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் எங்களுக்கு இல்லை. `As soon as possible’ என்றுதான் எங்களுக்கான சட்டத்தில் இருக்கிறது. `இதன்படி செந்தில் பாலாஜியைக் கைதுசெய்தது சட்டவிரோதம் அல்ல’ என்று அமலாக்கத்துறை தரப்பு வாதிடுகிறது.