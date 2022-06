`மகுடம் மறுத்த மன்னன்' - முன்னாள் தலைமை வழக்கறிஞர் வி.பி.ராமன் வாழ்க்கை வரலாற்று நூல் வெளியீடு!

தமிழ்நாடு அரசின் முன்னாள் தலைமை வழக்கறிஞர் வி.பி.ராமன் வாழ்க்கை வரலாற்று நூலை, அவர் மகன் வி.எஸ்.ராமன் எழுதி ‘மகுடம் மறுத்த மன்னன்’ என்ற பெயரில் தமிழிலும்... `The Man who would not be King' என்ற பெயரில் ஆங்கிலத்திலும் நேற்று (ஜூன் 19) வெளியிடப்பட்டது. உடல் நலக்குறைவு காரணமாக முதல்வர் ஸ்டாலின் கலந்து கொள்ளமுடியாததால், அவர் சார்பில் கலந்துகொண்ட நீர்வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன் தமிழ் நூலை வெளியிட்டார். ஆங்கில நூலை உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி வி.ராமசுப்பிரமணியன் வெளியிட்டார். இரண்டையும் வி.பி.ராமனின் மனைவி கல்பகம் ராமன் பெற்றுக்கொண்டார்.



நிகழ்ச்சியை சுஹாசினி மணிரத்னம் தொகுத்து வழங்கினார். முதலில் வரவேற்றுப் பேசிய வி.பி.ராமனின் மகனும், நடிகருமான மோகன் ராம், கலைஞர் கருணாநிதி குடும்பத்துக்கும் தங்கள் குடும்பத்துக்கும் உள்ள எழுபது ஆண்டுக்கால நட்பைப் பற்றிப் பேசினார்.