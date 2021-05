தூங்காநகர நினைவுகள் - 19: மதுரைக்கு வந்த ரயில்!

இந்தியாவில் ரயில்வே கம்பெனி தொடங்குவது பெரும் லாபம் தரும் தொழில் என்று அறிந்ததும் ஏராளமான நிறுவனங்கள் இந்தியா வெங்கும் ரயில்கள் தொடங்க ஆர்வம் காட்டினர். ரெட் ஹில் ரெயில்வே (The Red Hill Railway), மெட்ராஸ் ரயில்வே (Madras Railway), ஈஸ்ட் இந்தியா ரயில்வே கம்பெனி (East Indian Railway Company), கிரேட் இந்தியன் பெனின்சுலர் ரயில்வே (Great Indian Peninsular Railway), ஈஸ்ட் கோஸ்ட் ஸ்டேட் ரயில்வே ( East Coast State Railway), கல்கத்தா ட்ராம்வேஸ் கம்பெனி (Calcutta Tramways Company), சவுத் இந்தியன் ரயில்வே (South Indian Railway Company) என இந்தியா முழுவதும் இங்கிலாந்தின் தனியார் நிறுவனங்கள் பல ரயில் கம்பெனிகள் தொடங்கி அதை நிர்வகித்தன. இந்தியாவின் ரயில் வரைபடத்தில் இடம்பெற்ற ஊர்கள் அனைத்தும் பருத்தி அல்லது நிலக்கரிச் சுரங்கங்கள் உள்ள ஊர்களாகவே இருந்தன.

