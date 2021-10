திருச்சி - ஊறும் வரலாறு - 12: சுழலில் சிக்கிய ஆளுமை, வ.வே.சு ஐயரின் வரலாறு!

விடுதலைப்போரில் பல வழிகளை போராட்டக்காரர்கள் கையாண்டனர். எல்லா வழிகளும் ஏதோவகையில் தாயின் விலங்கை உடைக்கவே செய்தன. வ.வே.சு ஐயர், 'தனிநபர் பயங்கரவாதம்' என்ற தீவிரவாதத்தை ஆதரித்தார்.

1857ல் நடந்த ராணுவப் எழுச்சியை 'கலகம்-Mutiny' என்று கொச்சைப்படுத்தியது பிரிட்டிஷ் அரசு. இல்லை அது 'முதல் சுதந்திரப்போர்' என்றது சாவர்க்கரின் இந்தியா ஹவுஸ். இதை நூலாக்கியதில் வ.வே.சு பங்கு முக்கியமானது. அப்போது லண்டனில் இருந்த காரல் மார்க்ஸ் இதை The First Indian war of Independence என்றுதான் அழைத்தார்.

வெள்ளையர்களை நடுங்கவைத்த ஒரு பெயர் மதன்லால் திங்காரா. பஞ்சாபியன். பொறியியல் படிக்க லண்டன் வந்தவன். ஏகாதிபத்திய அடையாளமாக 'கர்சான் வைலியை' இம்ப்ரீயல் இன்ஸ்டிடியூட்டில் வைத்து திங்காரா சுட்டுக்கொன்றார். விடுதலையை தன் 22ம் வயதில் மறுத்து, பேரரசர் பகதூர் ஷாவின் கவிதையைச் சொல்லி தூக்குக்கயிற்றை முத்தமிட்டார். இதில் திங்காரா வ.வே.சு.ஐயரின் தயாரிப்பு என்பதை கவனிக்கவேண்டும். இந்த அழித்தொழிப்பை பாரதியின் இந்தியா பத்திரிகையில் தன் லண்டன் கடிதத்தில் வ.வே.சு பாராட்டி எழுதினார்.