தூங்காநகர நினைவுகள் - 17 | கோட்டை கொத்தளத்தின் கால்தடங்கள்!

1847ல் ப்ளாக்பர்ன் தனது ஆட்சிப் பொறுப்பு முடிந்து மதுரையைவிட்டுப் புறப்பட்ட போது மதுரை மக்கள் அவரது பணிகளுக்காக ஒரு விளக்குத் தூணை நிறுவினார்கள். இன்றும் அந்த விளக்குத்தூணில் உள்ள கல்வெட்டில் “John Blackburne, esq., Principal Collector and Magistrate of Madura From 1834 to 1847,by - A grateful people.” என்று பொறிக்கப்பட்டுள்ளதை நீங்கள் காணலாம்.

புகைப்படங்கள்: அருண் பாஸ், ச.சரவணன், ரத்தின பாஸ்கர்