குஜராத்தில் WHO-வின் பாரம்பர்ய மருத்துவ மையம்; என்ன சிறப்பு?

பாரம்பர்ய மருத்துவத்துக்கான உலகளாவிய மையத்தை அமைக்க உலக சுகாதார நிறுவனம் இந்தியாவை தேர்ந்தெடுத்தது. அதன் அடிப்படையில் பாரம்பர்ய மருத்துவத்துக்கான உலகளாவிய மையம் (WHO Global Centre for Traditional Medicine - WHO GCTM) மார்ச் 9-ம் தேதியன்று குஜராத் மாநிலத்தில் ஜாம் நகரில் அமைக்க மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.