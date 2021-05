மர்மங்களின் கதை: `நிலாவுக்கு அமெரிக்கா உண்மையில் சென்றதா?!' - பகுதி 19

1969ம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் 20-ம் தேதி இரவு 11.56 மணி. முக்கியமான ஒரு வாக்கியம் உலக வரலாற்றில் பதிவானது. ‘மனிதனை பொறுத்தவரை இது ஒரு காலடிதான். ஆனால் மனித குலத்தை பொறுத்தவரை இது மிகப்பெரும் பாய்ச்சல்’ என்ற வாக்கியம். அந்த வாக்கியத்தை சொன்னவரின் பெயர் நீல் ஆர்ம்ஸ்ட்ராங். உலகின் முதல் மனிதன் நிலவில் காலடி வைத்தான். புதிய வரலாறு ஒன்று தொடங்கப்பட்டது.

நிலவின் பரப்பில் மனிதர்கள் குதித்துக் கொண்டு தங்களின் வேலைகளை பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் காட்சிகள் மனித அறிவு மற்றும் ஆற்றலின் அடையாளங்களாய் மாறியது. மனித மனங்கள் பாதுகாக்கும் சாதனைக் கணங்கள் பிறந்தன.

முறையாக ஆர்ம்ஸ்ட்ராங், ஆல்ட்ரின், மைக்கெல் காலின்ஸ் ஆகியோர் நிலவுக்கு சென்று திரும்பியதற்காக கொண்டாடப்பட்டு வருகின்றனர். அம்மூவருக்கும் இணையாக இன்னொரு நபரும் இன்று வரை பேசப்பட்டு வருகிறார். அவரின் பெயர் பில் கேய்சிங். அவருக்கும் நிலவுப் பயணத்துக்கும் நேரடித் தொடர்பு ஒன்றுமில்லை. ஆனாலும் அவர் பேசப்படுகிறார். காரணம் என்ன தெரியுமா? 1976ம் ஆண்டு பில் கேய்சிங் எழுதிய ஒரு புத்தகம். அந்த புத்தகத்தின் பெயர் We never went to the Moon: America’s Thirty Billion Dollar Swindle. நாம் நிலவுக்கு செல்லவேயில்லை: அமெரிக்காவின் மூவாயிரம் கோடி டாலர் மோசடி என பெயரை தமிழில் மொழிபெயர்க்கலாம்.

ஆம். பில் கேய்சிங்கை பொறுத்தவரை நிலவுக்கு அமெரிக்கா செல்லவே இல்லை. நிலவுக்கு சென்றதாக சொல்லப்படும் எல்லா விஷயங்கள், எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள் எல்லாமுமே நாடகம். பெரும் மக்கள் கூட்டம் பில் கேய்சிங்கின் நூலால் அதிர்ச்சி அடைந்தது.