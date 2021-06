Ghost Town: மனிதர்களே அற்ற ஒரு நகரத்தின் கதை - Turkey Kayakoy: Ottoman : | பகுதி 3

இந்த முதலாம் உலகப் போரின் ஒரு பகுதியாக 1919-ம் ஆண்டு, மே 15-ம் தேதி, அனடோலியா ( Anatolia ) என்கிற தீபகற்பத்தில் காலடி வைத்த கிரேக்கப் படைகள் துருக்கிக்கு எதிராக கடும் யுத்தம் புரிந்தன. ஆரம்பத்திலேயே, ஸ்மிர்னா ( Smyrna ) என்கிற ஒரு துறைமுக நகரை கைப்பற்றி முன்னேறிப் போனது கிரேக்கப் படை. ஆனால், அந்தப் படையால் நீண்ட நாட்கள் தாக்குப் பிடிக்க முடியவில்லை. தோல்வியுற்று திரும்பியது… இந்தக் குறிப்பிட்ட கிரேக்க-துருக்கிய (Greco-Turkish) போரில்… துருக்கிப் படை ஸ்மிர்னா ( Smyrna ) நகருக்கு தீ வைத்தது. பற்ற வைக்கப்பட்ட அந்த நெருப்பு கிட்டத்தட்ட 10 நாட்கள் விடாமல் கொழுந்துவிட்டு எரிந்து அந்த நகரத்தையே மொத்தமாக அழித்து ஒழித்தது. இதை வரலாற்றில் “ Great Fire of Smyrna” என்று குறிப்பிடுவார்கள்.

முதலாம் உலகப்போரில் ஒட்டாமன் சாம்ராஜ்யம் வீழ்த்தப்பட்டதும், அதைத் தொடர்ந்து சுவிட்சர்லாந்தில் “ Treaty of Lausanne “ என்கிற ஒரு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது. பல விஷயங்களை உள்ளடக்கியிருந்த இந்த ஒப்பந்தத்தின் முக்கிய சாரம்சங்களில் ஒன்றாக “ The Population Exchange Between Greece & Turkey” என்பதும் இருந்தது.

இதன் அடிப்படையில் துருக்கியில் வாழ்ந்து வந்த கிரேக்க ஆர்த்தோடக்ஸ் கிறித்துவர்கள் கிரேக்கத்திற்கும், கிரேக்கத்தில் வாழ்ந்து வந்த துருக்கிய இஸ்லாமியர்கள் துருக்கிக்கும் இடம் மாற்றாப்பட்டார்கள்

அந்தந்த நிலப்பகுதிகளில் வாழ்ந்து வந்த மக்களுடைய எந்த கருத்துக்களும், சம்மதங்களும் கேட்கப்படாமல், அந்த மக்கள் அகதிகளாக தங்களின் நிலத்தை விட்டு அடுத்த நாட்டிற்கு குடியமர்த்தப்பட்டனர்.