How to: மின் இணைப்பு எண்ணுடன் ஆதாரை இணைப்பது எப்படி?|How To Link Aadhaar With EB Connection?

* OTP உள்ளிட்ட பிறகு, Enter கொடுத்த பின் திறக்கும் பக்கத்தில், உங்களுடைய தனிப்பட்ட தகவல்கள் காட்டப்படும். அங்கு கேட்கும் மற்ற கேள்விகளுக்கு சரியான பதிலை உள்ளிடவும். அங்கு உங்களுடைய ஆதார் எண் தகவல்கள் கேட்கப்பட்டிருக்கும். அதனை சரியாக நிரப்பிய பின்னர், Declaration கேட்கப்படும்.

* அதனை கிளிக் செய்து Submit கொடுத்தால் The details has been uploaded successfully என்று காட்டும். அப்படி காட்டினால் உங்களுடைய மின் இணைப்பு எண்ணுடன் ஆதார் எண் இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.