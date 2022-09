How to: வாக்காளர் அட்டையை ஆதார் அட்டையுடன் இணைப்பது எப்படி? | How to Link Voter ID with Aadhar Card?

* கொடுக்கப்பட்ட தொலைபேசி எண்ணிற்கு, `one time password - OTP’ ஒன்று அனுப்பப்படும். அதனை உள்ளிடவும்.

* அதன் பின் `Yes, I have voter ID' என்ற பகுதியை தேர்வு செய்து கொள்ளவும். பின் NEXT என்ற பகுதியை க்ளிக் செய்து உள்ளே செல்லவும்.

* இங்கு உங்களுடைய வாக்காளர் அடையாள அட்டையின் எண்ணை (EPIC) உள்ளிடவும். தொடர்ந்து, நீங்கள் வசிக்கும் மாநிலம், `fetch details' என்ற பகுதியை க்ளிக் செய்யவும். அதன்பின் `proceed' கொடுக்கவும்.

* தொடர்ந்து உங்களுடைய ஆதார் எண் மற்றும் தொலைபேசி எண்ணை உள்ளிட்டு, `Done' என்று கொடுக்கவும்.