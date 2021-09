``ஹர்ஷ் மந்தரை ஒடுக்குவதில் மோடி அரசுக்கு இந்த 3 நோக்கங்கள்தான்!" - கொதிக்கும் செயற்பாட்டாளர்

பின்னர், 2002-ம் ஆண்டு குஜராத்தில் நடந்த கலவரத்தைத் தொடர்ந்து ஐ.ஏ.எஸ் பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு, கலவரத்தில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்காகச் செயல்படத் தொடங்கினார். 2019-ம் ஆண்டு, அவர் எழுதிய `Partitions of the Heart: Unmaking the Idea of India' என்ற நூலில், குஜராத் கலவரத்தின்போது இஸ்லாமியர்களைத் தாக்குதல்களிலிருந்து பாதுகாக்கப் போராடிய காங்கிரஸ் எம்.பி எஹ்சான் ஜாஃப்ரி கொல்லப்பட்டதற்கான ஆதாரங்களைப் புறந்தள்ளிய நீதிபதி மற்றும் அப்போதைய முதல்வர் நரேந்திர மோடியின் நிலைப்பாட்டை விமர்சித்து ஹர்ஷ் மந்தர் பேசியிருந்தார்.

மேலும், தொடர்ந்து வன்முறைச் சம்பவங்களில் பாதிக்கப்படும் மக்களுக்காகவும் ஆதரவற்ற குழந்தைகளுக்காகவும் போராடி வரும் ஹர்ஷ் மந்தர், சி.ஏ.ஏ சட்டத்தையும் கடுமையாக எதிர்த்தார். சி.ஏ.ஏ சட்டத்திற்கு எதிரான போராட்டத்தினிடையே நிகழ்ந்த வன்முறையில், 200 பேர் காயமடைந்தனர், 47 பேர் உயிரிழந்தனர். அதைத் தொடர்ந்து, இது மக்கள் தங்கள் தலைவிதியை நிர்ணயிக்க வீதிக்கு வந்து போராட வேண்டிய நேரம் என்று அவர் கூறிய வீடியோ வைரலானது. மேலும், சி.ஏ.ஏ சட்டம் இயற்றப்பட்டால் இஸ்லாமியராக தன்னைப் பதிவு செய்துகொள்வதாகவும் தெரிவித்தார். கூட்டு வன்முறையில் பாதிக்கப்படும் மக்களுக்காகத் தொடர்ந்து போராடி வருகிறார் சமூக ஆர்வலர் ஹர்ஷ் மந்தர்.