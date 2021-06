ரகுராம் ராஜன் டு ஜீன் ட்ரெஸ் - ஸ்டாலினின் பொருளாதார ஆலோசனைக் குழு... யார் இவர்கள்? பின்னணி என்ன?

மன்மோகன் சிங்கால் இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் கவர்னராக நியமிக்கப்பட்ட ராஜன், மோடி காலத்திலும் அந்தப் பதவியில் தொடர்ந்தார். ஆனால், மோடி அரசுக்கும் அவருக்கும் உரசல் ஏற்பட்டதால், இரண்டாவது முறை அவருக்குப் பணி நீட்டிப்பு கிடைக்கவில்லை. அதன்பின் மோடி செய்த பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கையை அவர் கடுமையாக விமர்சனம் செய்தார். 'I do what I do' என்ற அவரது நூல், மோடி அரசின் பொருளாதாரத் தவறுகளை விமர்சனம் செய்தது.

'வளர்ச்சியும் முக்கியம், மக்கள் நலத் திட்டங்களும் அவசியம்' என்று சொல்லும் பொருளாதார நிபுணர் ராஜன். கொரோனா முதல் அலையின்போது, ‘பத்து கோடி பேர் வேலை இழந்திருக்கிறார்கள். 65 ஆயிரம் கோடி ரூபாயை ஒதுக்கி, அவர்களுக்கு அரசு உதவி செய்ய வேண்டும்’ என்று ரகுராம் ராஜன் சொன்னார். எளிய மக்களின் நல்வாழ்வுக்கான, ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தின் வளர்ச்சிக்கான வழிகளை அவர் சொல்வார்.