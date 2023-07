இரு சக்கர மின்சார வாகனங்களுக்கு மானியம் குறைப்பு... விற்பனை கடும் சரிவு!

சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்க வேண்டும். அதற்காக மின்சார வாகனங்களின் பயன்பாட்டை மக்களிடம் அதிகரிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில், மின்சார வாகனங்களின் விற்பனையை ஊக்க்கப்படுத்த மத்திய அரசு மானியம் வழங்கியது. அதற்காக `Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles’ (FAME) என்ற திட்டத்தை கடந்த 2015-ம் ஆண்டு மத்திய அரசு கொண்டு வந்தது. இந்த திட்டத்தின் கீழ் மின்சார வாகனங்களுக்கு மானியம் வழங்கப்பட்டது.