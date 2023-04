சென்னையில் வி.பி சிங் சிலை: யார் இந்த வி.பி.சிங்? தமிழக அரசின் முடிவுக்குக் காரணம் என்ன?

கடைசியாக இவரது பதவி பறிபோகும் போது "இது உங்கள் கடைசி நாள் அல்லவா அதைப் பற்றி என்ன நினைக்குறீர்கள்? என்று இவரிடம் ஒரு கேள்வி கேட்கப்பட்டது. அதற்கு, 'There is no last date in the Political Calendar' அன்று பதில் சொன்னார். அதாவது ‘அரசியல் நாட்காட்டியில் கடைசி நாள் என்பது இல்லை’ என்பதே அதற்கு பொருள்.