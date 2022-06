சமூகச் செயற்பாட்டாளர் தீஸ்தா கைது; `திட்டமிட்டு இலக்கு வைப்பதை நிறுத்த வேண்டும்’ - மனித உரிமை ஆணையம்

இந்த நிலையில், அவர்களின் கைதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து மனித உரிமை ஆணையம் மற்றும் ஐ.நா-வின் மனித உரிமை பணிக்குழு (The Working Group on Human Rights in India and the UN) அறிக்கை வெளியிட்டிருக்கிறது. அந்த அறிக்கையில்,"இந்திய அரசு மனித உரிமைப் பாதுகாவலர்களைத் திட்டமிட்டு இலக்கு வைப்பது நிறுத்தப்பட வேண்டும். சட்டபூர்வமான மனித உரிமைப் பணிகளைச் செய்யும் பாதுகாவலர்கள் மற்றும் உரிமையியல் சமூக அமைப்புகளுக்கு எதிரான பழிவாங்கல்கள், மற்றும் அரசியல் நடவடிக்கைகள் ஜனநாயகத்தில் முற்றிலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதவை.