Maamannan: உண்மையான மாமன்னன் யார்? முதல் தலித் சபாநாயகர் செய்தது என்ன?

ஆதிராவிடர்களின் வரலாற்றைக் கூறும் 'The History Of The Adi -Dravidas' எனும் நூலை இயற்றிய இவர். பட்டியலின மக்களின் முக்கிய தலைவரான எம்.சி.ராஜாவின் வாழ்வையும் சிந்தனை செயல்பாடுகளையும் “ராவ்பகதூர் எம்.சி.ராஜாவின் வாழ்வும், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட எழுத்துகள் மற்றும் உரைகள்”என்ற நூலின் மூலம் ஆவணப்படுத்தியுள்ளார். இதனை 1930 ஆம் ஆண்டில் 'THE INDIAN PUBLISHING HOUSE' வெளியிட்டுள்ளது.