காங், தலைவர் பதவியா, முதல்வர் பதவியா? - அசோக் கெலாட்டை அலைக்கழிக்கும் ராஜஸ்தான் அரசியல்!

கெலட்டை பொறுத்தவரை இரட்டைத் தலைமை விவகாரத்தை ஆரம்பத்திலிருந்தே வலியுறுத்தி வருகிறார். காங்கிரஸ் தலைவர் பதவி பார்ட் டைமாக பார்க்கும் வேலை அல்ல கெலாட்டுக்கு முதல்வர் பதவி முக்கியம் என்றால் அதில் மட்டுமே அவர் தொடரட்டும் என்று காங்கிரஸ் கட்சிக்குள்ளேயே குரல்கள் எழுந்துள்ளதால் கெலட்டுக்கான நெருக்கடி முற்றியுள்ளது. ஆனால், ராஜஸ்தான் முதல்வர் பதவியை விட்டுக்கொடுப்பதாக இல்லை கெலாட். 2020-ல் வெறும் 17 எம்.எல்.ஏ-க்களை கையில் வைத்துக் கொண்டு தனது ஆட்சியை கவிழ்க்க முயன்ற சச்சின் பைலட்டிற்கு முதல்வர் பதவியை தாரைவார்க்க கெலாட் தயாராக இல்லை. சச்சின் பைலட் ராகுலுக்கு நெருக்கமானவர் என்பதாலேயே அவர் துணிச்சலுடன் கெலாட்டை எதிர்ப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. 200 உறுப்பினர்களைக் கொண்ட ராஜஸ்தான் சட்டசபையில், காங்கிரஸுக்கு 107 எம்எல்ஏ-க்களும், 13 சுயேச்சைகளின் ஆதரவும் உள்ளது. இந்த சுயேச்சைகளில் பெரும்பாலானவர்கள் கெலாட்டை ஆதரிக்கும் முன்னாள் காங்கிரஸ்காரர்கள்.

ஒரு நபருக்கு ஒரு பொறுப்பு' (one post for one person) என்ற கட்சியின் கொள்கையை எடுத்துரைக்கக் காங்கிரஸ் மேலிடப் பார்வையாளர்களான மல்லிகார்ஜுன கார்கே, அஜய் மக்கான் ஆகியோர் ராஜஸ்தான் முதல்வர் அசோக் கெலாட்டை அவரது வீட்டில் சந்தித்துள்ள நிலையில், காங்கிரஸ் இடைக்கால தலைவர் சோனியா காந்தியையும் சந்திக்கின்றனர். இந்த சந்திப்பில் முக்கிய முடிவுகள் எட்டப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதேவேளையில், அக்டோபர் 19- ம் தேதிக்கு முன்னதாக ராஜஸ்தான் முதல்வர் பதவி குறித்து எந்த அறிவிப்பும் அதிகாரபூர்வமாக கட்சி மேலிடத்திலிருந்து வெளியாகாமல் இருக்க வேண்டும் என்ற நிபந்தனையை கெலாட் ஆதரவு எம்.எல்.ஏ.,க்கள் திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்துள்ளனர். காங்கிரஸ் தலைவருக்கான தேர்வில் முன்னணியில் அசோக் கெலாட் இருந்தாலும் இரண்டு தலைமை விவகாரத்தில் அவர் மூழ்கியிருக்க, சசி தரூர் காங்கிரஸ் தலைவர் தேர்தல் பதவிக்கான வேட்புமனுக்களைப் பெற்று அடுத்தகட்ட நகர்வு நோக்கி முன்னேறியுள்ளார்.