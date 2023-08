இந்திய அரசின் லேப்டாப் இறக்குமதிக்குத் தடை \ கட்டுப்பாடு... அரசின் நோக்கம் என்ன?!

மடிக்கணினிகள், டேப்லெட்டுகள், All in One பர்சனல் கம்ப்யூட்டர்கள், அல்ட்ரா ஸ்மால் கம்ப்யூட்டர்கள், சர்வர்கள் போன்றவற்றுக்கான இறக்குமதிக்கு மத்திய அரசு கடந்த வியாழக்கிழமை (ஆக. 3) கட்டுப்பாடுகளை விதித்தது.

பின்னர், அந்த உத்தரவால் எழுந்த குழப்பம் காரணமாக மடிக்கணினி, கணினி, டேப்லெட் ஆகிய மின்னணுச் சாதனங்களை இறக்குமதி செய்வதற்குத் தடைவிதிக்கும் முடிவை அமல்படுத்துவதை இந்திய அரசு தற்காலிகமாக நிறுத்திவைத்தது.

தற்போது புதிய அறிவிப்பில், இந்தப் பொருள்களை இறக்குமதி செய்வதற்கான உரிமம் 31 அக்டோபர், 2023 வரை நீட்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இறக்குமதி செய்வதற்கான தடை உத்தரவு நவம்பர் 1, 2023 முதல் அமலுக்கு வரும் என்று வெளிநாட்டு வர்த்தக இயக்குநரகம் தெரிவித்திருக்கிறது.