முகம் மாறும் பா.ஜ.க... உஷாராகும் மோடி!

மோடி Vs ஆர்.எஸ்.எஸ்



2014-ல் முதன்முறையாக பிரதமர் ஆனவுடன், பிரிட்டிஷ் எழுத்தாளர் லான்ஸ் பிரைஸ் என்பவர், தன்னுடைய The Modi Effect: Inside Narendra Modi’s Campaign to Transform India என்கிற புத்தகத்துக்காக மோடியைப் பேட்டி எடுத்தார். அந்தப் பேட்டியில், “தங்கள் இன்னல்களிலிருந்து விடுவிக்கும் கடைசி நம்பிக்கையாக மக்கள் என்னைப் பார்த்தனர். கட்சியைவிட என்னைத்தான் மக்கள் நம்பினார்கள்” என்று குறிப்பிட்டார் மோடி. அதாவது, தன்னைத் தூக்கி வளர்த்த ஆர்.எஸ்.எஸ் என்கிற அமைப்பு தனது வெற்றிக்குக் காரணமல்ல என்பதே மோடி கருத்தின் சாரம்சம். இதை ஆர்.எஸ்.எஸ் சற்றும் எதிர்பார்க்கவில்லை. மறைந்த பா.ஜ.க தலைவர் வாஜ்பாய் காலம் வரை, கட்சியின் எந்த அசைவாக இருந்தாலும், அதைத் தீர்மானிக்கும் இடமாக ஆர்.எஸ்.எஸ் இருந்தது. ஆனால், மோடியின் காலத்தில் இது மாறிவிட்டது. நம்மிடம் பேசிய ஆர்.எஸ்.எஸ் மூத்த தலைவர் ஒருவர், “2014-க்குப் பிறகு, மோடியை பா.ஜ.க முகமாக முன்னிறுத்தி, பல மாநிலங்களில் பா.ஜ.க ஆட்சியைப் பிடித்தது. மோடியின் பிம்பம் ஆர்.எஸ்.எஸ் என்கிற வளையத்தையும் தாண்டி பெரிதாகத் தொடங்கியதும், சங்கத்துக்கும் மோடிக்கும் இடையேயான விரிசல் பெரிதாகிவிட்டது. ஒரு கட்டத்தில் ஒட்டுமொத்த அதிகார மையமாக மோடி மாறினார். அதிகாரிகளைவைத்து அமைச்சர்களை இயக்கினார். அதிகாரிகள் நேரடியாக பிரதமருக்கு ரிப்போர்ட் செய்யும் நடைமுறை வந்தது.



பா.ஜ.க-வின் அமைப்பு பொதுச்செயலாளர் பதவியில் ஆர்.எஸ்.எஸ்-ஸிலிருந்து ஒருவர் நியமிக்கப்படுவது வழக்கம். இந்தப் பதவியிலிருப்பவர்கள் பா.ஜ.க எங்கேயெல்லாம் தடம் மாறுகிறதோ, அப்போதெல்லாம் கட்சித் தலைமைக்குச் சுட்டிக்காட்டுவார்கள். கட்சியின் முக்கியக் கூட்டங்களில் கலந்துகொண்டு ஆலோசனை வழங்குவார்கள். ஆட்சியிலிருப்பவர்களுக்கும் சங்கத்துக்கும் பாலமாக இருக்க வேண்டிய முக்கியப் பதவி இது. அந்தப் பொறுப்பிலிருந்த ராம் லால், பா.ஜ.க தலைவர்களான மோடி, அமித் ஷாவுடன் நெருக்கமான தொடர்பை வளர்த்துக்கொண்டு, சங்கத்தின் கருத்தைக் காற்றில் பறக்கவிட்டார். எனவே, அவரைக் கழற்றிவிட ஆர்.எஸ்.எஸ் முடிவெடுத்தது. 2019 நாடாளுமன்றத் தேர்தலுக்குப் பிறகு, பி.எல்.சந்தோஷ் அமைப்பு பொதுச்செயலாளர் பதவிக்குக் கொண்டுவரப்பட்டார். அதன் பிறகும் எந்த மாற்றமும் இல்லை. ஆர்.எஸ்.எஸ்-ஸுக்கும் மோடிக்கும் இடையே விரிசல் பெரிதானது. அது இந்த அமைச்சரவை மாற்றத்திலும் பிரதிபலித்துள்ளது.