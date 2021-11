``நான் இரண்டு இந்தியாவிலிருந்து வருகிறேன்!" - சர்சையைக் கிளப்பிய நடிகர் வீர் தாஸ் பேச்சு

கடந்த சில நாள்களுக்கு முன்பாக, அமெரிக்காவின் வாஷிங்டன் நகரிலிருக்கும், புகழ்பெற்ற `ஜான் எஃப் கென்னடி மையத்தில்' (John F Kennedy Center) நடந்த நிகழ்ச்சியில், பாலிவுட் நடிகரும், நகைச்சுவை பேச்சாளருமான வீர் தாஸ் கலந்துகொண்டார். அங்கு கூடியிருந்த மக்கள் முன்னிலையில் தனது உரையாற்றிய வீர் தாஸ், `நான் இரண்டு இந்தியாவிலிருந்து வருகிறேன்' (I come from two Indias) என்ற தலைப்பில் பேசியிருந்தார். அவர் நிகழ்த்திய உரையின் ஆறு நிமிடக் காணொளியைத் தனது யூ-டியூப் சேனலில் கடந்த நவம்பர் 15-ம் தேதி வெளியிட்டார். அதன்பின்னர்தான் பிரச்னை பூதாகரமாக வெடித்தது. குறிப்பாக, ஆர்.எஸ்.எஸ்., பா.ஜ.க உள்ளிட்ட வலதுசாரியினரை வீர் தாஸின் பேச்சு கொதிப்படைய செய்திருக்கிறது.