சாவர்க்கர் மன்னிப்புக் கடிதம்: வரலாற்றைத் திருத்த காந்தியை பயன்படுத்தும் பாஜக? -விமர்சனமும் அலசலும்!

மேலும், சாவர்க்கர், To : The home member of the government of India என்று அச்சிடப்பட்டிருக்கும் ஒரு கடிதத்தில் ``சிறைக் கொடுமைகளை என்னால் தாங்க முடியவில்லை. எண்ணெய் ஆலையில் போட்டு வதைக்கிறார்கள். அரசு கருணை காட்டி என்னை விடுவித்தால், நான் அரசியலமைப்பின் தீவிர ஆதரவாளனாகச் செயல்படுவேன் என உறுதி கூறுகிறேன். எந்தச் சூழ்நிலையிலும் அரசுக்கு சேவகம் செய்ய நான் தயாராக இருக்கிறேன். எங்களுக்கு அன்னையாக இருக்கும் அரசே கருணை காட்ட வில்லையென்றால், இந்த மகன் வேறு எங்கே சென்று நிற்பேன்!" என பதிவு செய்திருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.