`சாதி, ஏலம், ஊர்க்கட்டுப்பாடு' - நகர்ப்புற உள்ளாட்சியில் கேள்விக்குள்ளாகும் தேர்தல் ஜனநாயகம்!

`` நாடாளுமன்ற, சட்டமன்றத் தேர்தல்களிலும் இதுபோன்ற விஷயங்கள் இருந்தாலும் உள்ளாட்சியில் அதிகமாகவே இருக்கிறது. பேரம் பேசுவது, மிரட்டி அடிபணிய வைப்பது போன்ற விஷயங்களில் அரசியல் கட்சிகள்தான் பெரும்பாலும் ஈடுபடுகின்றனர். நமது ஜனநாயகத்தின் பலவீனமான இணைப்பே அரசியல் கட்சிகள்தான் (Political parties are the weakest link in our democracy) என்று நான் சொல்வேன். தவிர, சாதி,மதம் உள்ளிட்ட் விஷயங்கள் மூலம் பிரதிநிதிகள் தேர்வு செய்யப்படுவது வெட்கப்படவேண்டிய விஷயம். நிர்வாக மாற்றங்கள் நிறைய கொண்டுவரவேண்டும். ஆனால், அரசியல் கட்சிகள் அதுபோன்ற விஷயங்களில் தீவிரம் காட்டுவதில்லை.