`போர் வேண்டாம்...' - படம் வரைந்த சிறுமிக்கு ரஷ்ய அரசு கொடுத்த தண்டனை!

இந்த விஷயத்தில் யாருக்கும் பாரபட்சம் கிடையாது. அது பெரியவர்கள் ஆனாலும் சரி, சிறு பிள்ளைகள் ஆனாலும் சரி. தண்டனைகள் கடுமையாக இருக்கும் என ரஷ்ய அரசு தன்னுடைய மக்களிடமே கோர முகத்தைக் காட்டி வருகிறது.

அதற்கு ஓர் உதாரணம் தான், அலெக்ஸி மொஸ்கலேவ் (Alexei Moskalev). ரஷ்ய ராணுவத்தை அவமதித்தாகக் கூறி இவருக்கு இரண்டாண்டு சிறைத் தண்டனையை வழங்கி உள்ளனர்.

இவர் ஒரு சிங்கிள் பேரன்ட். இவரின் 12 வயது மகள் மாஷா மொஸ்கலேவ் ஒருநாள் உக்ரைனின் கொடியை வரைந்து `Glory to Ukraine’ என எழுதி, ராக்கெட் மற்றும் ரஷ்ய கொடியை வரைந்து `No to War’ என எழுதி இருக்கிறார்.