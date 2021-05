'உளமாற உறுதிமொழி' ஏற்றுக்கொண்ட ஸ்டாலின்... பின்னணியில் பேரறிஞர் அண்ணா!

மீண்டும் ஓங்கி ஒலித்த 'உளமாற' அண்ணா வழியில் ஸ்டாலின்:

மே 7, 2021 நேற்று காலை முதன்முறையாக ஸ்டாலின் முதல்வாராகப் பொறுப்பேற்றுக்கொண்டார். அப்போது, ஆளுநர் பன்வாரிலால் "ஐ, எம்.கே. ஸ்டாலின்" என்று ஆங்கிலத்தில் தொடங்கி வைக்க, “முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் எனும் நான்...” என்று உறுதிமொழிப் படிவத்தை வாசித்த ஸ்டாலின், இறுதியாக பத்தி முடிவில், 'உளமாற' என்று கூறி அரங்கையே அதிரவைத்தார். 2006-ம் ஆண்டு கருணாநிதி தலைமையிலான திமுக ஆட்சிக்குப்பிறகு, சுமார் பதினைந்து ஆண்டுகள் கழித்து ஸ்டாலின் குரலில், 'உளமாற' என்று கூறியதும் கட்சியின் மூத்தத் தலைவர்கள் அனைவரும் பெருமிதம் கொண்டனர். அதனைத்தொடர்ந்து, பொறுப்பேற்றுக்கொண்ட 33 அமைச்சர்களும் அண்ணா, கருணாநிதி, ஸ்டாலின் வழியில் 'உளமாற' என்றே உறுதிமொழி ஏற்றுக்கொண்டனர். பதவியேற்புக்குப்பின், முதல்வர் ஸ்டாலின் தனது ட்விட்டர் கணக்கில், M.K. Stalin, Chief Minister of Tamil Nadu | President of the DMK | என்று குறிப்பிட்டதோடு 'Belongs to the Dravidian stock' என்று கூறி தன்னை திராவிடத்தின் நீட்சியாக தீர்க்கமாக நிலைநிறுத்திக்கொண்டார். ஆட்சிப்பொறுப்பேற்ற நாளில், ஸ்டாலினின் இத்தகைய செயல்பாடுகள் திமுகவினர் மட்டுமின்றி ஒட்டுமொத்த திராவிட கருத்தியலாளர்களையும் கவர்ந்து, வெகுவாக பாராட்டப்பட்டும் வருகிறது.