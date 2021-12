புதிய கல்விக் கொள்கை: 3-வது மொழி... இந்தி திணிப்புக்கு எதிர்ப்பு! - அண்ணாமலையின் அஸ்திரம் எடுபடுமா?

ஆனால், தமிழக பா.ஜ.க தலைவரோ, புதிய கல்விக் கொள்கை, 5-ம் வகுப்புவரை தாய்மொழிக் கல்வியை ஊக்குவிப்பதாக கருத்து தெரிவித்திருக்கிறார். 'ஒன்றாம் வகுப்பிலிருந்து 5-ம் வகுப்பு வரை கட்டாயமாக இந்திய மக்கள் அவரவர் பேசிவரும் தாய்மொழியில்தான் கல்வி வழங்கப்படும்' என்று தேசியக் கல்விக் கொள்கையில் எங்கேனும் குறிப்பிட்டிருந்தால், தயவு செய்து அதனை எடுத்துக் காட்டும்படி அண்ணாமலையைக் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

ஏனெனில், புதிய கல்விக் கொள்கை குறித்து மத்திய பா.ஜ.க அரசு வெளியிட்டுள்ள ஆங்கில மொழி அறிக்கையில், பக்கம் 13-ல் 'பன்மொழி ஆற்றல் - கற்றல்' (Multilingualism and the power of language) என்ற தலைப்பின் கீழ் 4.11-ல் பயிற்றுமொழி பற்றிக் குறிப்பிட்டிருக்கும் வார்த்தைகள்தான் இந்தக் கேள்வியை எழுப்புகிறது. அதாவது, ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் 5-ம் வகுப்புவரையிலாக தாய்மொழியில் கற்பிக்கச் செய்வதென்பது 'Wherever possible' என்ற வார்த்தையில்தான் குறிப்பிடப்படுகிறது. இந்த வார்த்தைக்கு சரியான தமிழ் அர்த்தம் 'எங்கெல்லாம் சாத்தியமோ...' என்பதாகும். அதாவது, 'வாய்ப்பிருந்தால் அல்லது எந்தளவு முடியுமோ அந்தளவுக்கு' என்றுதான் மிகக் கவனமாகக் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள்.