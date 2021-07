விஷ்ணுவரதன், ராயப்பேட்டை.

சுயநலம், பொதுநலமாவது எப்போது?

`Father of Traffic Regulation’ என்று அழைக்கப்படுபவர், அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த வில்லியம் பெல்ப்ஸ் ஈனோ. 1867-ல் குதிரையில் அவர் போய்க்கொண்டிருக்கும்போது, சாலையில் கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டிருக்கிறது. `கொஞ்சம் விதிமுறைகளைக் கடைப்பிடித்தால் இந்த நெரிசலைத் தவிர்க்கலாமே...’ என்று யோசித்தார். 1899-ல் தான் செய்துகொண்டிருந்த ரியல் எஸ்டேட் பணிகளை விட்டுவிட்டு, முழுமையாகச் சாலை விதிகளை உருவாக்க ஆரம்பித்தார். சாலைகளில் பாதசாரிகள் கடக்க, வாகனங்கள் திரும்ப என்று சாலைகளில் இருக்கும் குறியீடுகள், சிக்னல்கள், வாகனங்கள் ஒருபுறமாக மட்டும் செல்லுதல், வாகனங்களின் வேகம் என்று பலவும் ஈனோ எழுதிய ‘Rules of the Road’ என்பதில்தான் ஆரம்பித்தது. இத்தனையும் செய்த ஈனோவுக்குக் கடைசிவரை எந்த வாகனத்தையும் ஓட்டத் தெரியாது; ஓட்டியதும் இல்லை!

ஒருநாள் தனக்கு ஏற்பட்ட போக்குவரத்து நெரிசலைச் சரிசெய்ய நினைத்துச் சிந்திக்க ஆரம்பித்தவர், உலகுக்கே விதிமுறைகளை வகுத்துத் தந்துவிட்டார்! இப்படித்தான் பல சமயங்களில் சுயநலம் பொதுநலமாகிறது!

பெ.பச்சையப்பன், கம்பம்.

‘‘தமிழகத்தில் நூற்றுக்கு 95 சதவிகிதம் பேர் செல்போன் வைத்திருந்த காரணத்தால்தான் நாங்கள் கடந்த ஆட்சியில் இலவச செல்போன் திட்டத்தைச் செயல்படுத்தவில்லை’’ என்கிறாரே திண்டுக்கல் சீனிவாசன்?

மகாபிரபு வாங்க வாங்க... மறுபடியும் வந்துட்டீங்களா... வாங்க வாங்க!

கேள்விகள் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி: கழுகார் பதில்கள், ஜூனியர் விகடன், 757, அண்ணா சாலை, சென்னை-600 002. kalugu@vikatan.com என்ற இமெயிலுக்கும் அனுப்பலாம்!