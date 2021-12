மம்தா vs காங்கிரஸ்... தேசிய அரசியலில் யார் பக்கம் நிற்பார் ஸ்டாலின்?!

தேசிய அரசியலில் பா.ஜ.க vs எதிர்க்கட்சிகள் என இருந்த சூழல் தற்போது பா.ஜ.க vs மம்தா vs காங்கிரஸ் என மாறியிருக்கிறது. இம்மூன்று பேருக்கும் மற்ற மாநில, தேசியக் கட்சிகளிடமிருந்து கிடைக்கும் ஆதரவைப் பொறுத்தே அரசியலின் அடுத்த கட்ட நகர்வுகள் இருக்கும் எனும் நிலையில் தமிழ்நாட்டின் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் ஆதரவு யார் பக்கம் இருக்கும் என்ற கேள்வி தற்போதே எழுந்துள்ளது...