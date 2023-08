‘கறார்’ எடப்பாடி... ‘கழன்றுகொண்ட' பன்னீர்... ’கடுப்பில்’ பா.ஜ.க... கலகலக்கும் கூட்டணி!

“நான் என்ன கறிவேப்பிலையா..?” கழன்றுகொண்ட பன்னீர்...

ஆச்சர்யத்தில் ஆதரவாளர்கள்!



ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலின்போது, அண்ணாமலை அழைக்காமலேயே கமலாலயம் வரை சென்று தேர்தல் தொடர்பாக ஆலோசனை நடத்தியவர் ஓ.பன்னீர்செல்வம். ஆனால், அமித் ஷா பங்கேற்ற யாத்திரை தொடக்க விழாவுக்கு அண்ணாமலை அழைத்தும் அவர் செல்லாதது, பலரது புருவத்தையும் உயர்த்தியிருக்கிறது. ‘பா.ஜ.க முறித்துக்கொள்ளும் வரை, நான் அவர்களுடன் கூட்டணியில் தொடர்வேன்’ என்று சூளுரைத்தவர், திடீரென கழன்றுகொண்டதற்கு நூறு காரணங்களை அடுக்குகிறார்கள் ‘ஐயா’-வின் ஆதரவாளர்கள்.



நம்மிடம் பேசிய பன்னீரால் நியமிக்கப்பட்ட மாவட்டச் செயலாளர்கள் சிலர், “எடப்பாடிக்குத் தேர்தல் ஆணையத்தின் அங்கீகாரம் கிடைத்ததிலிருந்தே ஓ.பி.எஸ்-ஸின் முகம் வாடிவிட்டது. தவிர, தன்னுடைய மகன் ரவீந்திரநாத்தின் எம்.பி பதவி ரத்தானதை எதிர்கொள்ள டெல்லியிடம் ஆலோசனை கேட்டும், அவர்கள் கண்டுகொள்ளாததால் மனம் நொந்துவிட்டார். டெல்லியில் நடந்த கூட்டணித் தலைவர்களின் கூட்டத்துக்குத் தனக்கு அழைப்பு வருமெனக் காத்திருந்தார். ஆனால், எடப்பாடிக்கு அங்கீகாரத்தை அளித்து, அவரைத் தனக்கு அருகிலேயே அமரவைத்துவிட்டார் பிரதமர் மோடி. இதை ஓ.பி.எஸ் துளியும் ரசிக்கவில்லை. அதனால்தான், யாத்திரை நிகழ்ச்சிக்கு வருமாறு அண்ணாமலை அழைப்பு விடுத்தபோது, ‘நீங்க நடங்க தம்பி. நேரம் கிடைக்கும்போது நான் நடுவுல வந்து உங்களைப் பார்க்குறேன்...’ என நாசுக்காகக் கழன்றுகொண்டார்.



பா.ஜ.க-வின் சூது குறித்து வைத்திலிங்கம், மனோஜ் பாண்டியன், ஜே.சி.டி.பிரபாகர், மருது அழகுராஜ் என எத்தனையோ பேர் எடுத்துச் சொல்லியும் ஓ.பி.எஸ் கேட்டதே இல்லை. இப்போது, பட்ட பிறகுதான் அவருக்கு உரைத்திருக்கிறது. ‘தாளிச்ச பிறகு எடுத்துத் தூக்கி எறியுறதுக்கு நான் என்ன கறிவேப்பிலையா?’ எனத் தனக்கு நெருக்கமானவர்களிடம் கொதித்து விட்டார் அவர். ‘எடப்பாடி சைடுலருந்து அவர் பிரதிநிதியாக உதயகுமார் போறாராம். நாம யாரையாவது அனுப்பி வெப்போமா..?’ எனச் சில நிர்வாகிகள் கேட்டனர். ‘யாரும் போக வேண்டாம்’ என அதற்கும் தடை போட்டுவிட்டார் ஓ.பி.எஸ்” என்றனர்.



தொடக்க விழாவுக்கு பன்னீர் வரவில்லை என்று சொன்ன பிறகும், அமித் ஷாவைச் சந்திப்பவர்களின் பட்டியலில் அவர் பெயரைச் சேர்த்திருக்கிறார்கள் பா.ஜ.க-வின் விழா ஏற்பாட்டாளர்கள். இதில் கடுப்பான பன்னீர், சென்னையிலிருந்து பெரியகுளத்துக்குக் கிளம்பிச் சென்றுவிட்டார். மதுரை விமான நிலையத்துக்கு அமித் ஷா வந்தபோதும், அங்கிருந்து டெல்லிக்குக் கிளம்பியபோதும், அவரை பன்னீர் சந்திக்கவே இல்லை. “எல்லாமே ஒரு கணக்குதான். ‘பக்கத்து மாவட்டத்திலேயே இருந்தாலும், அமித் ஷாவைப் பார்க்க பன்னீர் வரலை பார்த்தீங்களா... அவர் பயங்கரக் கோபத்துல இருக்காரு...’ எனப் பேச்சை உருவாக்கத்தான் அவர் பெரியகுளத்துக்கே வந்தார்” என்கிறது தேனி வட்டாரம்.



“Iron Man எடப்பாடி...” - பேச்சை நிறுத்திய துண்டுச்சீட்டு!



இந்தக் கூட்டணி சடுகுடுவுக்கு மத்தியில், பாதயாத்திரை விழாவுக்கான ஏற்பாடுகளும் தள்ளாட்டத்துடனேயே நடந்தன. ராமேஸ்வரம் பேருந்து நிலையத்துக்கு அருகிலுள்ள திடலில், புதிய நாடாளுமன்றத் தோற்றத்தில் யாத்திரை தொடக்க விழா பொதுக்கூட்ட மேடை அமைக்கப்பட்டிருந்தது. “ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலிருந்தும் தலா ஆயிரம் பேரை அழைச்சுட்டு வந்துடணும்ங்கண்ணா...” என மாவட்டத் தலைவர்களுக்குக் கறார் உத்தரவிட்டிருந்தார் அண்ணாமலை. ஆனால், தூத்துக்குடி, விருதுநகர், சிவகங்கை மாவட்டங்களைத் தவிர்த்து, மற்ற மாவட்டங்களிலிருந்து சொற்ப அளவிலான தொண்டர்களே அழைத்துவரப்பட்டதால், அண்ணாமலை தொடக்கத்திலேயே ‘அப்செட்.’



‘ராமேஸ்வரத்தில் பிரமாண்ட பாதயாத்திரை நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது’ என்ற சிறு அறிகுறிகூட மாவட்டத் தலைநகரான ராமநாதபுரத்தில் தென்படவில்லை. பெயரளவுக்கு மட்டுமே சில இடங்களில் போஸ்டர்களும் பேனர்களும் வைக்கப்பட்டிருந்தன. ராமேஸ்வரத்தில், பா.ஜ.க கட்சிக்கொடியைவிட ஐ.ஜே‌.கே கட்சியின் கொடிகள்தான் அதிகம் காணப்பட்டதால், ‘பாரிவேந்தர்தான் மாநாடு நடத்துறார்போல. அதுக்காகவா அமித் ஷா, அண்ணாமலையெல்லாம் வர்றாங்க...’ எனத் தீவுவாசிகள் பலரும் பேசிக்கொண்டார்கள். அமித் ஷாவின் பாதுகாப்பு கருதி, பேருந்து நிலையத்துக்கு அருகிலிருந்த உணவகங்கள் அனைத்தும் அடைக்கப்பட்டதால், விழாவுக்கு முதல் நாளே வந்து தங்கிய கட்சிக்காரர்களெல்லாம் உணவு கிடைக்காமல் அல்லாடினர். இதைக் கட்சி சீனியர்களும் கண்டுகொள்ளவில்லை.



ஜூலை 28-ம் தேதி, மதியம் ஒரு மணியிலிருந்தே கட்சித் தொண்டர்களும், கூட்டத்துக்காக அழைத்துவரப்பட்டவர்களும் திடலில் அமர வைக்கப்பட்டனர். மாலை 6:20 மணிக்கு அமித் ஷா மேடைக்கு வந்த பிறகும் திடல் நிரம்பவில்லை. மேடையில் அ.தி.மு.க., தே.மு.தி.க., பா.ம.க கட்சித் தலைவர்களைத் தவிர, தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியைச் சேர்ந்த அனைத்துத் தலைவர்களும் அமர்ந்திருந்தனர். ஒவ்வொருவருக்கும் ஐந்து நிமிடங்கள் பேச அனுமதிக்கப்பட்டது. மைக் பிடித்தவர் களெல்லாம் அண்ணாமலையை வானளாவப் புகழ்ந்து பேசவும், த.மா.கா தலைவர் ஜி.கே.வாசன் மட்டும், “இந்தியாவில் பா.ஜ.க எப்படி பலம் பொருந்திய கட்சியோ, அதுபோல அ.தி.மு.க-தான் தமிழகத்தின் பலம் பொருந்திய கட்சி” என்பதை அழுத்தம் திருத்தமாகச் சொல்லிவிட்டு அமர்ந்தார்.



விழாவில் பங்கேற்ற அனைவருக்கும், பா.ஜ.க சார்பில் பேட்ச் வழங்கப்பட்டது. ஆனால், அதை முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் வாங்கவில்லை. `மதுரை அ.தி.மு.க பொன் விழா எழுச்சி மாநாடு’க்கான பேட்ச்சைத் தன் சட்டையில் அணிந்தபடி விழாவில் பங்கேற்றார். தன்னுடைய பேச்சில் எடப்பாடியைத்தான் நெடு நேரம் புகழ்ந்தார் உதயகுமார். “India’s second Iron man is Amit Shah. Tamilnadu Iron man is our leader, annan Edappadi Palanisaamy...” என ஆங்கிலத்தில் உதயகுமார் உரைவீச்சு நிகழ்த்திக் கொண்டிருக்கும்போதே, அமித் ஷாவின் காதோரம் கிசுகிசுத்தார் அண்ணாமலை. அமைதியாகக் கேட்டுக்கொண்ட அமித் ஷா தலையசைக்கவும், கறுப்பு முருகானந்தத்தை அருகே வரவழைத்து அவரிடம் ஒரு துண்டுச்சீட்டை எழுதிக்கொடுத்தார் அண்ணாமலை. அந்தத் துண்டுச்சீட்டு உதயகுமாரிடம் அளிக்கப்பட்டது. சில நொடிகளிலேயே தன்னுடைய பேச்சை முடித்துக் கொண்டு இருண்ட முகத்துடன் இருக்கைக்குப் போய்விட்டார் உதயகுமார்.