“அண்ணாமலை என்ன, அமித்ஷா இலங்கைக்கு வந்தாலும் பலிக்காது!”

``தமிழக பா.ஜ.க தலைவர் அண்ணாமலை இலங்கைக்குச் செல்கிறார். இலங்கையில் ‘சிவசேனை’ உருவாகியிருக்கிறது. இந்தப் போக்குகள் ஈழத்தமிழர்கள் மத்தியில் என்ன தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்?’’



“ஈழத்தமிழர்களை மத அடையாளத்தின் அடிப்படையில் பிரிக்கவே முடியாது. ஈழத் தமிழர்களிடையே எப்போதும் போலவே இப்போதும் மத நல்லிணக்கம் மிக உறுதியாகவே இருக்கிறது. இந்தியாவில் இந்துத்துவ அரசு இருப்பதால் இந்து அடையாளத்தைத் தூக்கிப்பிடித்தால் இந்திய ஒன்றிய அரசு நமக்கு உதவலாம் என்று காசி ஆனந்தனோ ‘சிவசேனை’ சச்சிதானாந்தனோ முட்டாள்தனமாக நினைக்கலாம். ஆனால் அவர்களுக்கு வெறும் ஐந்து பேர் கூட ஆதரவாக இல்லை என்பதுதான் உண்மை. பா.ஜ.க அரசு இந்தியாவிலேயே தங்களை இந்துக்களாக நம்பும் பெரும்பான்மை ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு எதிராகத்தானே இருக்கிறது. அண்ணாமலை என்ன, அமித் ஷா வந்தால்கூட ஈழத்தில் இந்துத்துவ அரசியல் செல்லுபடியாகாது.”



``தற்போது என்ன படங்களில் நடித்துக்கொண்டிருக்கிறீர்கள்?’’



“Notre - Dame on fire என்ற படம் இப்போது வெளியாகியிருக்கிறது. Woman at Sea, Tehu, Men in Blue போன்ற படங்கள் வெளியாகவிருக்கின்றன.”



``தமிழ்ப்படங்களில் நடிக்கும் எண்ணமிருக்கிறதா?’’



“இல்லாமல்? பிரெஞ்சிலும் ஆங்கிலத்திலும் பேசி நடிப்பதைவிட என்னுடைய தாய் மொழியைப் பேசி நடிக்கும்போதே என்னுடைய முழுத்திறனும் வெளிப்படும் என்றே நம்புகிறேன். தமிழகத்திலிருந்து சில அழைப்புகள் வந்தாலும் தேதிச் சிக்கல்கள், கதையின் மீது ஈர்ப்பின்மை போன்ற வெவ்வேறு காரணங்களால் தள்ளிப் போய்க்கொண்டேயிருக்கிறது.”



``உங்கள் புதிய நாவல் பற்றி...’’



“ `ஸலாம் அலைக்’ என்பது நாவலின் பெயர். ‘ஜெனிவா 1951’ உடன்படிக்கைதான் அகதி என்றால் யார், அவர் எப்படி நடத்தப்பட வேண்டும் என்பது போன்ற பல சர்வதேச வரையறைகளை உருவாக்குகிறது. இந்தியா, தாய்லாந்து போன்ற பல நாடுகள் இந்த ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திடவில்லை. ஒப்பந்தத்தை ஏற்றுக்கொண்ட ஐரோப்பிய நாடுகள் அகதிகளைக் கையாளும் முறையை இந்த நாவல் விசாரணை செய்கிறது. அகதிகள் ஐரோப்பாவில் எதிர்கொள்ளும் நிறவாதத்தையும் இனவாதத்தையும் என் அனுபவ வலியால் சித்திரித்துள்ளேன். ஐரோப்பாவின் இரட்டை முகத்தைப் போலவே இந்த நாவலும் இரண்டு முகமுடையது. நாவலை எந்த முனையிலிருந்தும் தொடங்கிப் படிக்கலாம்.”