நாலு பேரும் நாலு விதமா பேசுவோம்! - இது தமிழக பா.ஜ.க அலப்பறை!

“வருங்கால முதல்வருக்கான அனைத்துத் தகுதிகளும் வலிமையும் அண்ணாமலைக்கு இருக்கின்றன. அண்ணாமலையை ‘வருங்கால முதல்வர்’ என்று சொல்வதில் எந்தத் தவறும் இல்லை.” - கரு.நாகராஜன்



“தமிழ்நாட்டின் வருங்கால முதல்வர் அண்ணாமலை.” - தேஜஸ்வி சூர்யா



“அண்ணாமலை யாரு... தமிழ்நாட்டுல பி.ஜே.பி இருக்கா... நான் இதுவரைக்கும் எங்கேயும் பார்க்கலையே?” - சுப்பிரமணியன் சுவாமி



“சுப்பிரமணியன் சுவாமியெல்லாம் Old India. நான் அவரை இதுவரைக்கும் பார்க்கலை... என் லைஃப்ல பார்க்கப்போறதும் இல்லை!” - அண்ணாமலை



“Seeman is My Friend; சீமானோடு எனக்கு 100% கருத்தொற்றுமை இருக்கிறது!” - ஹெச்.ராஜா



“குரங்கு, குட்டி போடுறதுல தொடங்கி உலகத்துல உள்ள எல்லா விஷயத்துக்கும் ஒரு கருத்து வெச்சுருக்காரு சீமான். எல்லாம் தெரிந்த மேதைபோல, எல்லாத்துக்கும் பொதுக்கருத்து. இது போன்ற அரசியல்வாதிகள் தமிழகத்தில் இருப்பது நம்முடைய சாபக்கேடு!” - அண்ணாமலை



“பா.ஜ.க சிறுபான்மையினர்களுக்கு எதிரான கட்சி என்ற பிம்பம் உடைந்துவிட்டது!” - வானதி சீனிவாசன்



``ஆமாம்... உணவில் கருத்தடை மாத்திரையைக் கலந்துவிட்டால் என்ன செய்வது?” (‘Swiggy, Zomato-வில் இஸ்லாமியர்கள், கிறிஸ்துவர்கள் Food delivery செய்யக் கூடாது... இந்துக்கள்தான் செய்ய வேண்டும் எனச் சிலர் சர்ச்சை கிளப்புகிறார்களே?’ என்ற கேள்விக்கு...) - உமா ஆனந்த்



“விஜய் மட்டுமல்ல, 18 வயது நிரம்பிய, புத்தி சுவாதீனம் உள்ள எவரும் கட்சி ஆரம்பிக்கலாம். ஆனால், அரசியலில் வெற்றிபெற வெறும் திரைப்பட பாப்புலாரிட்டி மட்டும் போதாது.” - ஹெச்.ராஜா



“ ‘நடிகர்கள் அரசியலுக்கு வருவது சாபக்கேடு’ எனச் சொல்வது தவறு. நடிகர் விஜய் பா.ஜ.க கூட்டணிக்கு வந்தால் ஏற்றுக்கொள்வோம்!” - நயினார் நாகேந்திரன்