Tamil News today live : ``என்னை அரசியலுக்கு இழுக்க வேண்டாம்; உங்களால் கையாள முடியாது!" - பிக்பாஸ் பாலாஜி ட்வீட்

அவதூறு வழக்கில் நீதிமன்றம் இரண்டாண்டுகள் சிறைத் தண்டனை விதித்ததால், ராகுல் காந்தி தன்னுடைய எம்.பி பதவியை இழந்தார். இந்த நிலையில், ராகுல் தன்னுடைய ட்விட்டர் பக்கத்தின் பயோவை மாற்றியிருக்கிறார். அதில், ``This is the official account of Rahul Gandhi | Member of the Indian National Congress | Dis’Qualified MP" எனக் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.