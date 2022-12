``நாட்டுக்கு விலைமதிப்பற்ற வைரத்தைப் பெற்றுதந்த உத்தமத் தாயார் மறைவு!" - அண்ணாமலை இரங்கல்

`I say that there is nothing greater than the mother of a man'... Walt whitman என்ற அமெரிக்க கவிஞர் கூறியதை தன் அன்னையின் பாதங்களுக்கு எழுதிய கவிதைநூல் முகப்பில் பிரதமர் குறிப்பிடுகிறார். அன்னையின் மீது கொண்டிருந்த அளவற்ற அன்பால், ஏராளமான வேலை பணிகளின் பளு எதிர்வரினும் தாயாரைச் சென்று சந்தித்து அவர் ஆசி பெற்று வருவதை பிரதமர் வழக்கமாகக் கொண்டிருந்தார்.