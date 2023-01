நானெல்லாம் டைட்டன் வாட்ச்தான் கட்டியிருக்கிறேன்... ஹெச்.ராஜா கலாய்

“பா.ஜ.க என்றாலே ஆபாசம்தான் என்று சொல்லுமளவுக்கு தொடர்ந்து ஆடியோ, வீடியோக்கள் வெளியாகின்றனவே?”



“தற்போது தமிழக அமைச்சராக இருக்கும் எங்கள் தொகுதியைச் சேர்ந்தவரின் வீடியோ குறித்து யாருமே பேசவில்லையே, ஏன்... ஏனென்றால், பாலியல் தொழில் செய்யும் பெண் சாலை ஓரத்தில் அந்தத் தொழிலைச் செய்தாலும் அதை யாருமே கண்டுகொள்ள மாட்டார்கள். ஆனால், இரவு 10:30 மணி ஆகியும் கணவனைக் காணவில்லையே என்று ஜன்னலைத் திறந்து பார்க்கும் பத்தினியை, இந்த ஊர் தப்பாகத்தான் பேசும். நாங்கள் இரண்டாவது ரகம். எனவே, பா.ஜ.க-வினர் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும்.”



“ஆனால், ‘தனக்கென ஒரு டீம் வைத்துக்கொண்டு இந்தச் சர்ச்சைகளை உருவாக்குவது தமிழக பா.ஜ.க தலைமைதான்’ என்பதுதானே குற்றச்சாட்டே?”



“மாநிலத் தலைவரை நம்பவில்லை என்றால், டெல்லியில் பேசலாம். அதை விட்டுவிட்டு, கட்சி குறித்து வெளியில் பேசுவது தவறு. குறிப்பாக, கட்சியைவிட்டு வெளியேறிய காயத்ரி பேசுவது சரியில்லை.”



“ `ஆளுநர் பேச்சை அப்படியே அவைக்குறிப்பில் ஏற்றாமல்விட்டதால், அரசு பல சட்டச் சிக்கல்களை எதிர்கொள்ளும்’ என்று சொன்னீர்களே... எப்படி?”



“மாநில அரசு எழுதிக் கொடுத்ததைத்தான் ஆளுநர் படிக்க வேண்டும் என்பது சட்டமில்லை. மரபாக இருக்கலாம். அதற்காக அவையில் வாசித்ததைக் குறிப்பில் ஏற்றாமல் இருப்பார்களா?”



“யாரும் செய்யத் துணியாத காரியம் என்பதால்தான், ‘Stalin is more dangerous than Karunanidhi’ என்று தொடர்ந்து சொல்லிவருகிறீர்களா?”



“ரோட்டில் செல்லும் பெரியவர்மீது சின்னப் பையன்களை விட்டு கல் எறிய வைப்பதுபோல, கூட்டணிக் கட்சியினரை வைத்து ஆளுநருக்கு எதிராகச் செயல்படவைக்கிறார் ஸ்டாலின். அந்த மோசமான குணத்தைக் குறிப்பிடத்தான் நான் அப்படிச் சொன்னேன்.”



“தமிழகம் - தமிழ்நாடு சர்ச்சையை ஆளுநர் கிளப்பிவிட்டதால்தானே சட்டமன்றத்தில் அவருக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டது?”



“அதற்கு ஆளுநர் விளக்கம் கொடுத்துவிட்டார். (தனது போனிலிருக்கும் போட்டோவைக் காட்டி...) `தமிழ்நாடு’ என்று 1966-ல் காமராஜர் ஆட்சிக்காலத்தில் வைக்கப்பட்ட கல்வெட்டிலேயே பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது பாருங்கள்.”