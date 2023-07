மேயர், துணை மேயர், கவுன்சிலர்களுக்கு மதிப்பூதியம் அறிவித்த தமிழக அரசு… உறுப்பினர்கள் கருத்து என்ன?!

எனவே, இந்தத் தொகை பெண்களை யாரையும் சாராமல், சொந்தமாக மக்கள் பணியைச் செய்ய உதவும். இந்த ஜூலை முதலாக மதுப்பூதியம் கிடைக்கும் என சொல்லியிருக்கிறார்கள். கடந்த 1.5 ஆண்டுகளுக்கான விடுபட்ட (Arrears) தொகை கிடைக்குமா? என்பது குறித்த தகவல் இல்லை. இருப்பினும், சென்னை போன்ற ஒரு சிட்டியில் மாதம் ரூ.10,000 என்பது குறைவுதான். நாங்கள் அதிகமாக எதிர்ப்பார்த்தோம். வண்டிக்குப் பெட்ரோல் தொடங்கி பல செலவுகள் இருக்கிறது. இது போதாதுதான். ஆனால், Something better than Nothing. இந்த நடவடிக்கை எடுத்த அரசுக்கு மாமன்ற உறுப்பினர்களின் நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்”என்றார்.