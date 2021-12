சி.பி.ஐ அமைப்பை மத்திய அரசால் காப்பாற்ற முடியுமா? - முனைவர் ரவிக்குமார் எம்.பி

இந்த மேல்முறையீட்டை விசாரித்த நீதிபதிகள் ஐ.ஏ.அன்சாரி, இந்திரா ஷா அமர்வு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தீர்ப்பை 2013-ல் வழங்கியது. 89 பக்கங்கள்கொண்ட அந்தத் தீர்ப்பில் “சி.பி.ஐ என்பது சட்டத்தின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்ட அமைப்பு அல்ல; எனவே, அதைக் கலைக்கிறோம்” என்று நீதிபதிகள் அறிவித்தனர். ஒன்றிய உள்துறை அமைச்சகத்தின் சார்பில் பிறப்பிக்கப்பட்ட ஒரு நிர்வாக உத்தரவின் அடிப்படையில் (Order/Resolution No. 4/31/61-T, dated 01-04-1963, of the Ministry of Home Affairs, Government of India) மட்டுமே சி.பி.ஐ உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதற்கு எந்தவொரு சட்டப் பின்புலமும் இல்லை என்பதை நீதிமன்றம் உறுதிபடத் தெரிவித்துவிட்டது. இதையடுத்து அப்போதைய காங்கிரஸ் அரசு அவசர அவசரமாக இதற்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் இடைக்காலத் தடை உத்தரவு பெற்றது. அடுத்த சில மாதங்களிலேயே 2014-ல் பா.ஜ.க ஆட்சிக்கு வந்தது. சி.பி.ஐ-யை சட்டபூர்வமான அமைப்பாக மாற்றுவதற்கோ அல்லது உச்ச நீதிமன்றத்தில் இருக்கும் வழக்கை விரைவுபடுத்தி முடிப்பதற்கோ பா.ஜ.க அரசு ஆர்வம்காட்டவில்லை. மாறாக, இப்போது சி.பி.ஐ இயக்குநர் பதவிக்காலத்தை நீட்டிப்பதற்குச் சட்டம் கொண்டுவந்திருக்கிறது.



சட்டங்களை இயற்றவும், சட்டத் திருத்தங்களைச் செய்யவும் அரசுக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது. ஆனால், அந்தச் சட்டம் எந்த நோக்கத்துக்காக இயற்றப்படுகிறது என்பது முக்கியம். சட்டத்தின் முதன்மையான பணி என்னவென்று கேட்டால், சமூக ஒழுங்கைக் காப்பதுதான் என்போம். ஆனால், ‘சமூகத்தின் குறைபாடுகளைக் களைவதுதான் சட்டத்தின் பணி’ என்றார் அம்பேத்கர். ஒரு நாட்டின் நாகரிகத்துக்கும், அதன் சட்டங்களுக்கும் இருக்கும் தொடர்பைச் சுட்டிக்காட்டிய அவர், ‘பண்டைய சமூகங்களுக்கும், நவீன சமூகங்களுக்கும் இருக்கும் முக்கியமான வேறுபாடு, பண்டைய சமூகங்களில் சட்டம் என்பது தெய்விகத்தன்மை கொண்டதாகவும், மாற்ற முடியாததாகவும் கருதப்பட்டது. ஆனால், நவீன சமூகங்களிலோ காலத்துக்கும் தேவைக்கும் ஏற்ப அது மாற்றம் கண்டுவருகிறது’ என்று குறிப்பிட்டார். ‘சட்டத்தைத் தெய்விகத் தன்மைகொண்டதாகக் கருதிய சமூகங்கள், வளர்ச்சி அடையாமல் தேங்கிப்போய்விட்டன’ என்றும் அவர் விமர்சித்தார்.



‘உலகில் இந்தியாவைப்போல புரட்சிகள் பலவற்றைக் கண்ட நாடு வேறு எதுவும் இருக்க முடியாது. ஐரோப்பியர்கள் போப்பாண்டவரின் அதிகாரத்தைக் கேள்வி கேட்பதற்கு முன்பே, தெய்விகத்தன்மை பொருந்தியதெனக் கூறப்பட்ட சட்டத்துக்கும், மதச்சார்பற்ற சட்டத்துக்கும் இடையிலான மோதலை இந்தியா பார்த்துவிட்டது. மதச்சார்பற்ற சட்டத்துக்கான அடித்தளத்தை நாம் கௌடில்யரின் அர்த்த சாஸ்திரத்தில் பார்க்கலாம்’ என இந்திய மரபிலிருந்த சிறப்பான அம்சத்தையும் அம்பேத்கர் சுட்டிக்காட்டினார்.