440-வது நாள்: `விக்ட்ரி டே' கொண்டாட்டம்... 60 `கொடூர’ டிரோன்கள் - உக்கிரமான உக்ரைன் - ரஷ்யா போர்!

அம்பலமான ரஷ்யாவின் சதி?

பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொள்ளும் அமெரிக்காவின் `The Institute for the Study of War' அமைப்பு, ``ரஷ்யாவின் பல அடுக்கு வான் பாதுகாப்புகளைத் தாண்டி, அந்நாட்டின் இதயமான கிரெம்ளின் வரை டிரோன்கள் வந்திருக்க வாய்ப்பேயில்லை. இது அழகாக கேமராவில் படம் பிடிக்கப்பட்டிருப்பதும் சந்தேகத்தைக் கிளப்புகிறது. இந்தத் தாக்குதல் நாடகத்தை அரங்கேற்றி, ரஷ்ய மக்களுக்கு அச்சுறுத்தல் இருப்பதாகச் சொல்லி போரை அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்துச் செல்ல புதின் திட்டமிட்டிருக்கலாம்'' என்று தெரிவித்திருக்கிறது.