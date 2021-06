`ஒன்றிய அரசு' சொல்லாடல்: மலிவான அரசியலா.. அழுத்தமான செய்தியா?

உதாரணமாக Take your Seat என்று ஒருவர் சொல்லும் போது ‘உங்கள் நாற்காலியில் அமருங்கள்’ என்றுதான் பொருள் கொள்ள வேண்டும். அதைவிட்டுவிட்டு உங்கள் நாற்காலியை எடுத்துக்கொண்டு செல்லுங்கள்’ என்று சொல்வதாகப் பொருள் எடுத்துக்கொண்டால் அது அபத்தமாகத்தான் முடியும். இந்திய ரூபாய் நோட்டுகளில் Guaranteed By The Central Government அதாவது, மத்திய அரசு என்று தெளிவாகப் போட்டிருக்கிறார்கள். அப்போ இனி ரூபாய்த் தாள்களை எல்லாம் பயன்படுத்த மாட்டோம் என்று ஒதுக்கிவிடுவார்களா? மாநிலங்களால் ஆனதுதான் இந்தியா என்று ஸ்டாலின் பேசியிருப்பது வன்மையாகக் கண்டிக்கத்தக்கது.