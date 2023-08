Traffic Violation: ட்விட்டரில் போட்டோ, உடனே ஆயிரங்களில் அபராதம் - இதற்கு சட்டத்தில் இடம் இருக்கிறதா?

உடனே அந்தப் பதிவுக்கு நன்றி தெரிவித்து, ‘Thank you for your tweet. It has been sent to the concerned officer for follow-up action’ – இப்படி ஒரு பொதுவான ரிப்ளை ட்வீட் காவல்துறையிடம் இருந்து வருகிறது. அடுத்த கொஞ்ச நேரத்தில் அந்தச் சம்பந்தப்பட்ட நபருக்கு அபராதச் சலான் பறக்கிறது. அந்தப் பதிவும் வந்து விழுகிறது அந்தப் பக்கத்தில்.

‘என்னடா நடக்குது இங்க; எல்லோருமே போலீஸ் இன்ஃபார்மர்ஸ் ஆகிட்டாங்களா’ என்று Greater Chennai Traffic Police ட்விட்டர் பக்கத்துக்கு ஒரு எட்டுப் போனேன்.