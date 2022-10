பயன்படுத்தப்பட்ட சமையல் எண்ணெய் பயோ டீசலாக மாற்றப்படும் `ரூகோ’ திட்டம்; `வாவ்’ முயற்சி!

இந்திய உணவு பாதுகாப்பு தர நிர்ணய ஆணையத்தால் (FSSAI - Food Safety and Standards Authority of India) உருவாக்கப்பட்ட திட்டம், 'ரூகோ (RUCO - Repurpose Used Cooking Oil)' திட்டம். இதில், பயன்படுத்தப்பட்ட சமையல் எண்ணெயை பயோ டீசலாக மாற்றி விற்பனைக்குக் கொண்டு வரப்படுகிறது. ’ரூகோ’ திட்டம் தமிழக சட்டமன்றத்தில் அறிவிப்பு எண் 72-ன் கீழ் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு, உணவு பாதுகாப்புத் துறை மூலம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.