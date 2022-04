சம்பளதாரர்கள் வரித் தவறு செய்யாமலிருக்க வருமானவரித் துறையின் அறிவிப்புகள்!

சம்பளதாரர் என்பவர் யார்?



வேலை கொடுத்தவர், வேலை பெற்றவர் என்ற உறவுமுறை உள்ள அனைவரும் சம்பள தாரர்களே. ஏப்ரல் 1-ம் தேதி தொடங்கி, மார்ச் 31 முடிய ஒரு சம்பளதாரர் பெற்றுக்கொண்ட (Drawn) சம்பளத்துடன், பெற வேண்டிய (Due) சம்பளமும் சேர்ந்தது ஒரு நிதியாண்டுக்கான சம்பளம். கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லாதபோதும் தற்போதைய நிறுவனம் அல்லது முந்தைய நிறுவனம் கொடுத்த அல்லது தரப்போகிற சம்பளமும், நிலுவைத் தொகையும் ஒரு நிதியாண்டுக்கான சம்பளம் என்ற கணக்கில் அடங்கும் (பிரிவு 15).



சம்பள வகைகள் யாவை?



கூலி (wages), அன்யூட்டி (Annuity) அல்லது பென்ஷன், பணிக்கொடை, ஃபீஸ், கமிஷன், வாழ்க்கை வசதி (அதாவது, வேலை தந்த நிறுவனம் தன் ஊழியருக்கு வழங்கும் வீட்டு வசதி, வாகன வசதி முதலானவற்றுக்கான பணமதிப்பு - Perquisite), சம்பளத்துடன் தரப்படும் அல்லது சம்பளத்துக்குப் பதிலாகத் தரப்படும் லாபத் தொகை (profits in lieu of or in addition to salary) சம்பள முன்பணம், விடுப்பு ஊதியம், நிறுவனம் தன் ஊழியரின் இ.பி.எஃப் கணக்கில் செலுத்துகிற 12% சம்பளத்துக்கும் அதிகமான தொகை, ஆண்டு இறுதியில் உள்ள இ.பி.எஃப் இறுதித் தொகைக்கு (தற்போதைய நிலையில்) 9.5 சதவிகித்துக்குமேல் தரப்படும் வட்டி, மத்திய அரசு மற்றும் இதர மாநில அரசுகள், நிறுவனங்கள் தன் ஊழியர்கள் தன்னுடைய பி.எஃப் கணக்கில் அனுமதிக்கப் பட்ட வரம்புக்குமேல் செலுத்தும் சந்தாவுக்குத் தரப்படும் வட்டி முதலானவை சம்பளம் என்ற வரையறைக்கு உட்பட்டு, வரிப் பிடித்தம் (TDS) செய்யப்படும். ஆனால், பென்ஷன் கம்யூடேசன் செய்த பகுதித் தொகை சம்பளமாகக் கணக்கிடப்படாது. அதாவது, ஒருவர் ரூ.30,000 என்று இருந்த தன்னுடைய பென்ஷனில் ரூ.10,000 கம்யூடேசன் செய்து விட்டால், மீதி உள்ள ரூ.20,000 பென்ஷனுக்கே வரிப் பிடித்தம். ஆனால், 30,000-க்கான அகவிலைப்படி முழுவதும் வரிப்பிடித்தத்துக்கு உட்படும். ஃபேமிலி பென்ஷன் ‘சம்பளம்’ என்று வரையறைக்கு உட்படாது. எனவே, வரிப் பிடித்தம் (TDS) கிடையாது. இதர வருமானமாகக் கொள்ளப்படும்.