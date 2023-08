'நீட்': ஆளுநரை விமர்சிக்க மறுக்கிறதா அதிமுக? - கழுகார் அப்டேட்ஸ் - பிராய்லர் சிக்கன்: நோய் வருமா?

நம் பிள்ளைகள் பலருக்கு ஐ.ஐ.டி-யில் படிக்க ஆர்வமும் ஆசையும் இருக்கலாம். நுழைவுத் தேர்வுக்கு அஞ்சியோ அல்லது அப்போதைய பொருளாதாரச் சூழல் காரணமாகவோ கிடைத்த பொறியியல் கல்லூரியில் சேர்ந்து படித்திருக்கலாம்.

பொறியியல் முடிக்கிற நிறைய பேருக்கு GATE (The Graduate Aptitude Test in Engineering) என்றொரு தேர்வு இருக்கிறது. அதை எழுதித் தேர்ச்சி பெற்றால் கைநிறைய உதவித்தொகையோடு இந்தியாவில் புகழ்பெற்ற 23 ஐ.ஐ.டி-கள், 31 என்.ஐ.டி-கள், பெங்களூரு Indian Institute of Science, மத்திய அரசு மற்றும் மத்திய அரசின் நிதியுதவியோடு நடத்தப்படும் பிற நூற்றுக்கணக்கான உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் முதுநிலையோ ஒருங்கிணைந்த பிஹெச்.டியோ படிக்கலாம்.

இப்படி GATE தேர்வு திறந்து வைக்கும் வாய்ப்புகளின் வாசல் குறித்து இன்று வெளியான ஆனந்த விகடன் இதழின் 'கற்பது உலகளவு' தொடரில் விவரிக்கிறார் கல்வியாளர் தா.நெடுஞ்செழியன்...

