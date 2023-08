மீண்டும் எடப்பாடியை சீண்டும் பாஜக - பிடிஆர் பேட்டி - மினிமம் பேலன்ஸ்: உஷார் - டென்ட் கொட்டாய் டைரீஸ்

1994-ல் வெளிவந்த திரைப்படம் 'மகளிர் மட்டும்'. பணியிடங்களில் பெண்கள் எதிர்கொள்ளும் பாலியல் அத்துமீறல்களைப் பற்றி உரையாடிய 'மீ டூ' இயக்கம் இங்கு பிரபலமாவதற்கு முன்பே அந்தப் பிரச்சினையைப் பேசிய படம். 1980-ல் வெளியான 'Nine to Five' என்கிற ஆங்கிலப்படத்தின் தழுவல்.

பணியிடங்களில் பெண்கள் மீது நிகழ்த்தப்படும் பாலியல் அத்துமீறல் என்பது சீரியஸான விஷயம். ஆனால் அதன் தீவிரம் சற்றும் குறையாமல் சிரிக்கச் சிரிக்கப் பேசிய படம் இது. ரேவதி, ஊர்வசி, ரோகிணி ஆகிய மூவருமே அவரவர்களின் பாத்திரங்களில் அட்டகாசம் செய்தார்கள். அதுவரை சீரியஸ் ரோல்களில் மட்டுமே நடித்துக் கொண்டிருந்த நாசர் முதன் முதலில் 'சில்மிஷ நாயகனாக' காமெடியும் செய்த படம் இது.

