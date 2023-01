Evening Post: மோடிக்கு காத்திருக்கும் சவால்கள்- காயத்ரி ரகுராம் விலகல் - Office Insurance போதுமா?

ஏனெனில் கடந்த 2008 ஆம் ஆண்டில் பொருளாதார மந்தநிலையின் தாக்கம், அடுத்து வந்த 2009-ம் ஆண்டில் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தியது. அதேபோன்று 2020-ம் ஆண்டில் கொரோனாவால் ஏற்பட்ட தொழில் முடக்கம், வேலைவாய்ப்பின்மை போன்றவை 2021-ம் ஆண்டில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது.

இந்த நிலையில் 2022 -ல் ரஷ்யா - உக்ரைன் போரால் ஏற்பட்ட கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு, உலக அளவில் ஏற்றுமதி, இறக்குமதி பாதிப்பு போன்ற பிரச்னைகளை ஏற்படுத்தி, பொருளாதார சரிவுக்கு வித்திட்டுள்ளது.

இன்னொருபுறம் அமெரிக்க ஃபெடரல் வங்கி தொடர்ந்து கடனுக்கான வட்டி விகிதத்தை உயர்த்தி வருவதால்,

* டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு கடும் சரிவை சந்தித்து வருகிறது.

கூடவே அன்னிய முதலீடுகளும் இந்திய சந்தைகளிலிருந்து வெளியேறி வருகின்றன.

* பொருளாதார ஒத்துழைப்பு மற்றும் மேம்பாட்டு அமைப்பு ( The Organization for Economic Co-operation and Development - OECD) 2022-க்கான இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி விகிதத்தை 6.6 சதவீதத்திலிருந்து 5.7 சதவீதமாக குறைத்துள்ளது. ,

இத்தகைய சூழ்நிலையில்,

* இந்தியாவின் நடப்பு கணக்கு பற்றாக்குறை கடந்த 9 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவிற்கு 2022-ம் ஆண்டு செப்டம்பர் காலாண்டில் 36.4 பில்லியன் டாலராக அதிகரித்துள்ளது. இது நாட்டின் ஜிடிபி அளவில் 4.4% ஆகும்.

* அடுத்ததாக நாட்டின் வேலைவாய்ப்பின்மை விகிதம், கடந்த 16 மாதங்களில் இல்லாத அளவுக்கு 2022 டிசம்பரில் 8.3 சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளதாக இந்திய பொருளாதார கண்காணிப்பு மையத்தின் ( Centre for Monitoring Indian Economy -CMIE) தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன.

* அதேபோன்று இந்திய பங்குச் சந்தையும் கடந்த 10 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு 2022 டிசம்பரில் மிகப் பெரிய சரிவைச் சந்தித்துள்ளது.

2022 தொடக்கத்தில் இந்திய பங்குச் சந்தையின் போக்கு நன்றாக காணப்பட்டபோதிலும், ஆண்டின் இறுதி மிக மோசமான நிலைக்கு சென்றுவிட்டது.

இத்தகைய சூழ்நிலைகளில், கட்சி மற்றும் அமைச்சரவை மட்டத்தில் செய்யப்படும் மாற்றங்கள் மட்டுமே, 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பாஜகவுக்கு கைகொடுக்குமா என்பது வரும் நாட்களில் தெரியவந்துவிடும்.