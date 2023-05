ரஜினியின் ஆந்திர அரசியல் சர்ச்சை - 'சபரீசன் - OPS சந்திப்பு ஏன்?' - வங்கிகள் செய்யும் அநியாயம்!

"You can never never feel, you have won the game until you have won it"

நேற்றைய போட்டியின் தோல்விக்குப் பிறகு ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் கேப்டன் சஞ்சு சாம்சன் இதைச் சொல்லியிருக்கிறார்.

இந்த சீசனின் தொடக்கத்தில் ராஜஸ்தான் அணி விளையாடிய முதல் 5 போட்டிகளில் ஒரு தோல்வி 4 வெற்றிகளுடனும் புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடத்தில் இருந்தது. கடந்த போட்டி தொடங்குவதற்கு முன்பு விளையாடிய கடைசி 5 ஆட்டங்களில் ஒரு வெற்றி 4 தோல்விகளுடன் புள்ளிப் பட்டியலில் 4-வது இடத்தில் இருக்கிறது.

இதுபோன்ற `ப்ளே ஆப்' -க்கு முந்தைய நேர பரம பத ஆட்டங்கள்தாம் ஐ.பி.எல்-லின் சிறப்பம்சம்.

